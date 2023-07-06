Еще три тела обнаружены после прорыва Каховской ГЭС

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Количество погибших при прорыве Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области выросло до 53, найдены еще три тела, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Число пострадавших увеличилось до 139 человек, ранее сообщалось о 134 госпитализированных.

Найдены тела еще троих погибших, общее число погибших достигло 53. Госпитализированы 139 человек, — сказал собеседник агентства.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий рядом с ГЭС. Депутаты Европарламента назвали терактом и военным преступлением подрыв Каховской ГЭС. По версии еврочиновников, ответственность за произошедшее лежит на России. Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в целенаправленных ударах по станции из HIMARS.

В конце июня сообщалось, что вода в Каховском водохранилище держится на уровне шести метров, но его обмеление продолжается. Глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил, что несколько раз в сутки берутся пробы воды, постоянно проводятся анализы.