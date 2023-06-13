«Лучше бы они наступали»: Путин о подрыве Каховской ГЭС Путин: Украина целенаправленно била из HIMARS по Каховской ГЭС

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency//Global Look Press

Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами обвинил Киев в обрушении Каховской ГЭС, так как Украина целенаправленно била из HIMARS. По его словам, это сорвало украинское контрнаступление, однако, считает глава государства, лучше бы оно состоялось. Беседу транслирует сайт Кремля.

Кто виновен — понятно. Украинская сторона стремилась к этому. <...> Они целенаправленно HIMARS били многократно по Каховской ГЭС, вот в чем дело. <...> Скажу странную вещь, но тем не менее: к сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении, — сказал Путин.

Он объяснил, что Россия не заинтересована в подрыве ГЭС, так как это повлекло за собой тяжелые последствия для территорий, которые находятся под российским контролем. Президент привел в пример затопление скотомогильников и кладбищ. Для устранения подтопления будут привлечены войска радиационной, химической и биологической защиты.

Путин уточнил, что Россия делает все возможное для помощи людям в зоне затопления, в том числе с помощью Минздрава и Федерального медико-биологического агентства. Всем пострадавшим от затопления в зоне Каховской ГЭС будет оказана помощь.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее рассказал, что Путин наряду с официальными докладами регулярно звонит военачальникам, находящимся в зоне военной операции на Украине, и получает «информацию с земли».