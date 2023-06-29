Каховское водохранилище продолжает мелеть Вода в Каховском водохранилище держится на уровне шести метров, но обмеление продолжается

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Вода в Каховском водохранилище держится на уровне шести метров, но его обмеление продолжается, сообщил РИА Новости глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута. По его словам, несколько раз в сутки берутся пробы воды, постоянно проводятся анализы.

Оно [водохранилище] полностью не высохло, вода еще есть на уровне шести метров, — сказал Сигута.

Он добавил, что точная площадь высохшего участка водохранилища пока не подсчитывалась. По его словам, специалисты ждут, когда закончится спад воды, после этого будут приниматься какие-либо решения.

Сигута отметил, что жителей, получавших воду из Днепра, в настоящий момент переводят на альтернативные источники. Он уточнил, что в основном речь идет о скважинах.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий рядом с ГЭС. Депутаты Европарламента назвали терактом и военным преступлением подрыв Каховской ГЭС. По версии еврочиновников, ответственность за произошедшее лежит на России. Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в целенаправленных ударах по станции из HIMARS.

После сообщалось о 46 погибших и 122 пострадавших. У последних были диагностированы переохлаждение и различные травмы.