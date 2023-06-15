Европарламент назвал терактом подрыв плотины Каховской ГЭС

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Депутаты Европарламента на пленарном заседании в Страсбурге 14 июня назвали терактом и военным преступлением подрыв Каховской ГЭС, сообщается на сайте организации. По версии еврочиновников, ответственность за произошедшее лежит на России. Они также призвали Евросоюз ввести новые санкции против Москвы, а замороженные средства олигархов из РФ передать на восстановление Украины.

Депутаты призвали ЕС продолжать свою решительную поддержку Украины, ввести новые санкции против России и использовать миллиарды замороженных активов российских олигархов для восстановления Украины, — указано в сообщении.

В Верховной раде Украины ранее заявили, что сумма ущерба окружающей среде от разрушения Каховской ГЭС составила более чем €1,5 млрд. Были затоплены около 55 тысяч га леса, а ставшей непригодной для питья воды «хватило бы, чтобы поить весь мир в течение двух дней».

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня. Москва и Киев выдвинули взаимные обвинения. Обе стороны начали эвакуацию населения с затопленных территорий, находящихся под их контролем. Врио главы региона Владимир Сальдо сообщил об эвакуации 7,2 тысячи человек. По его словам, местные власти принимают меры реагирования из-за ЧП на Каховской ГЭС и работают над тем, чтобы максимально оперативно обеспечить выплаты гражданам.