Украина оценила сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС Верховная рада Украины: сумма ущерба от прорыва Каховской ГЭС составляет более €1,5 млрд

Фото: Dmitriy Lyapunov/wikipedia.org/Global Look Press

Разрушение Каховской ГЭС нанесло окружающей среде ущерб на сумму более чем €1,5 млрд. Об этом по результатам заседания комитета Верховной рады по вопросам экологической политики сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин. Он также сообщил о новых погибших.

Затоплены около 55 тысяч гектаров леса. Воды, которая стала непригодной к использованию из-за этого <...>, хватило бы, чтобы поить весь мир в течение двух дней, — написал Прокудин.

Он также сообщил о том, что в Херсоне нашли еще двух утонувших, таким образом общее число погибших составило 10 человек. Еще 20 человек получили травмы, в том числе двое спасателей и пятеро полицейских. Пропавшими без вести числятся 35 человек, в том числе двое детей.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня. Москва и Киев выдвинули взаимные обвинения. Обе стороны начали эвакуацию населения с затопленных территорий, находящихся под их контролем. Врио главы региона Владимир Сальдо сообщил об эвакуации 7,2 тысячи человек. По его словам, местные власти принимают меры реагирования из-за ЧП на Каховской ГЭС и работают над тем, чтобы максимально оперативно обеспечить выплаты гражданам.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что ущерб региону из-за разрушения Каховской ГЭС предварительно оценивается в 11,5 млрд рублей. По словам Алексеенко, речь идет о социальных объектах, дорогах и другой инфраструктуре.

В украинском штабе по борьбе с последствиями прорыва плотины предупредили о попадании опасных бактерий в Черное море.Это объяснялось тем, что поток воды смыл данные бактерии с затопленных кладбищ, свалок и стоков канализации. Также эксперты выявили снижение солености Черного моря почти в три раза в районе Одессы, что грозит «губительными последствиями».