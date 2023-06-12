Названо число эвакуированных из зоны подтопления в Херсонской области Сальдо сообщил об эвакуации 7,2 тысячи человек с затопленных территорий Херсонской области

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники МЧС РФ в селе Корсунка Новокаховского района Херсонской области

В Херсонской области из зоны подтопления эвакуировали 7,2 тысячи человек, сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Владимир Сальдо. По его словам, местные власти принимают меры реагирования из-за ЧП на Каховской ГЭС и работают над тем, чтобы максимально оперативно обеспечить выплаты гражданам.

На данный момент с затопленных территорий Херсонской области эвакуировано 7,2 тысячи человек, из них в пунктах временного размещения находится 1,6 тысячи человек, — написал Сальдо.

Принимать заявления на получение выплат начали в пунктах временного размещения в селе Железный порт Голопристанского округа, добавил врио губернатора. По словам Сальдо, работу по приему заявлений в ПВР организовали так, чтобы это было наиболее удобно для граждан.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко ранее заявил, что ущерб региону из-за подрыва Каховской ГЭС предварительно оценивается в 11,5 млрд рублей. По словам Алексеенко, речь идет о социальных объектах, дорогах и другой инфраструктуре.

11 июня власти Новой Каховки сообщили, что с улиц города полностью ушла вода, при этом объекты туризма в прибрежной зоне все еще были затоплены. Администрация Новокаховского округа также сообщала о почти полном сходе воды с улиц села Корсунка, но основная часть дачного кооператива там оставалась затоплена.