Коц: новую массовую волну мобилизации начали на Украине на фоне потерь ВСУ

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Новая волна мобилизации объявлена на Украине на фоне больших потерь ВСУ в ходе контрнаступления, написал в Telegram-канале военкор Александр Коц. Журналист привел данные британской разведки, согласно которым, только за первые две недели июня были убиты и ранены 9,5 тысячи украинских военнослужащих. По словам корреспондента, погибших настолько много, что на кладбищах уже не хватает мест, чтобы их хоронить.

В такой ситуации желающих идти на фронт мало. Сейчас только 20% призывников приходят в украинские военкоматы добровольно, остальных приходится отлавливать на улицах городов. Облавы становятся все более ожесточенными. Последним нововведением стали штурмы частных домов и квартир, — написал Коц.

Военкор рассказал, как в Хмельницкой области в городе Деражня сотрудники военкомата ворвались в дом к местному жителю, который не пожелал ехать на фронт. Мужчину силой вытащили на улицу и избили прямо на глазах у его семьи. Еще один похожий случай произошел в Одесской области, где силовики проникли в дом, вскрыв дверь отмычкой, а в городе Ровно в порыве мобилизации дошли до того, что начали вручать повестки через детей в школах.

По словам Коца, коррупция процветает повсеместно. И украинцы, у которых есть деньги и нет желания воевать, дают взятки, чтобы не попасть на фронт. «Белый билет» можно купить за $4-12 тысяч, отсрочку на полгода — за $2 тысячи, утверждает блогер.

Ранее Коц предупредил жителей Украины, что у них будут массово изымать их личные автомобили для нужд ВСУ. Военкор напомнил, что в стране действует военное положение, что позволяет изымать транспортную технику для армии не только у простых граждан, но и у предприятий и организаций, пока не завершатся боевые действия.