Коц: у украинских граждан будут массово изымать автомобили в пользу ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У украинских граждан будут массово изымать автомобили в пользу ВСУ, написал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. Он напомнил, что во время военного положения для ведения боевых действий на территории республики используют личный транспорт жителей страны, а также транспортную технику предприятий и организаций.

Право определять, какие транспортные средства и техника, а также в каких объемах могут быть задействованы для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил, будет предоставлено представителям Министерства обороны, — написал Коц.

По его словам, в Положение о военно-транспортной обязанности вносятся изменения, при которых случаи изъятия транспортных средств у украинцев станут носить массовый характер. Коц полагает, что из-за этого обогатятся украинские военкомы, поскольку им будет дано право подписывать документы на изъятие машин у граждан.

Ранее на территории нескольких регионов Украины была объявлена всеобщая мобилизация. Требование явиться в военкомат распространилось на жителей Оболонского района Киева, Черновцов и Ивано-Франковской области.