Военный эксперт: идет поиск решений, чтобы НАТО могло не защищать Украину Представитель Дипакадемии МИД Козюлин: НАТО не намерено защищать Украину, но и оставить ее одну не может

Фото: Spc. Luis Garcia, U.S. Army

Планы принимать Украину в НАТО поэтапно и не обещая ей защиты в случае вступления в Альянс, показывают стремление Запада сделать какие-то шаги навстречу Киеву в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля, заявил NEWS.ru глава Центра глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипакадемии МИД РФ, эксперт ПИР-Центра Вадим Козюлин. По его мнению, это означает, что Альянс не намерен брать на себя обязательства по защите Украины,

Идет поиск каких-то дипломатических решений, нацеленных на то, чтобы не обещать конкретики касательно вступления Украины в НАТО, но в то же время заявить о каких-то громких шагах на предстоящем 11–12 июля в Вильнюсе саммите НАТО, — пояснил Козюлин.

Эксперт напомнил, что ранее Запад дал Украине много обязательств, но они мало удовлетворяют Киев. По его словам, Украина стремится в НАТО и ЕС, но не сможет туда вступить в условиях конфликта с соседним государством. При этом Альянс не может не поддержать Украину в этой ситуации, но и не намерен брать на себя обязательства по ее защите. К тому же помимо прямой военной защиты Украина уже получает от НАТО все, что оно может ей дать, включая большие объемы военной техники и боеприпасов, материальную и гуманитарную помощь.

Что касается создаваемого Совета Украина — НАТО, первое заседание которого должно состояться как раз в Вильнюсе 12 июля, то Козюлин считает новую структуру скорее формальностью.

Совет Украина — НАТО будет представительским органом. Наберут сотрудников, выдадут им помещение в штаб-квартире Альянса, станут ходить по кабинетам, заниматься рутиной и придумывать, что еще интересного можно получить от НАТО, — полагает эксперт.

В июне Европарламент предложил принимать Украину в НАТО поэтапно. Ранее на встрече в апреле с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что следует быстрее интегрировать Украину в Альянс, возможно, приняв ее в условиях нераспространения на нее 5-й статьи Устава НАТО, которая гарантирует защиту всем странам, входящим в блок НАТО. В поддержку такого варианта приема в Альянс выступают Вашингтон и Берлин.

Глава комитета бундестага по внешней политике от СДПГ Михаэль Рот также заявил, что договорные основы членства стоит толковать «шире» и принять в Альянс подконтрольные Киеву территории. В таком случае статья о коллективной обороне будет применяться только к ним.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс создает Совет Украина — НАТО, его первое заседание на уровне глав государств пройдет в Вильнюсе 12 июля.