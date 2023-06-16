В Киеве нашли вариант быстрого вступления Украины в НАТО Минобороны: Киев де-факто станет членом НАТО благодаря созданию Совета Украина — НАТО

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Благодаря созданию Совета Украина — НАТО Киев де-факто станет членом Альянса. Такое мнение в эфире национального телемарафона «Единые новости» высказал министр обороны страны Алексей Резников. Первое заседание нового органа планируется провести в ходе саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

За столом сегодня 31 страна — член Альянса, добавилась Финляндия. Надеюсь, что в Вильнюсе будет еще и Швеция — будет 32 страны. Так что если, а я верю, что заработает Совет Украина — НАТО, это значит за столом будут 33 страны: 32 полноправных члена НАТО и член Совета — Украина, который имеет право поднимать вопросы, обсуждать, включать в повестку дня, участвовать в разных подкомитетах. То есть это практически то, что я всегда говорю: мы еще де-юре не страна НАТО, но де-факто ею уже становимся, — сказал министр.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Совет станет для Украины пропуском к будущему членству в Альянсе. Киев получит право созывать данный орган и просить о помощи, которая будет предоставляться странами НАТО. По словам генерального секретаря блока Йенса Столтенберга, первое заседание Совета Украина — НАТО с участием президента Владимира Зеленского предполагается провести во время саммита организации в июле.

Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Киев получит алгоритм вступления в Североатлантический альянс. По его словам, у стран блока не осталось больших проблем с принятием решения.

В то же время в начале июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна не вступит в НАТО в период военного конфликта с Россией. Он подчеркнул, что не будет втягивать ни одну страну из Альянса в боевые действия. При этом политик заявил, что Украине все равно нужны гарантии безопасности от стран Запада.