В МО Украины выразили уверенность в получении алгоритма вступления в НАТО Замминистра обороны Украины Гаврилов заявил, что Киев получит алгоритм вступления в НАТО в Вильнюсе

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На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Киев получит алгоритм вступления в альянс, считает заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов. По его словам, которые приводятся Telegram-канале пресс-службы военного ведомства, у стран блока «больше не осталось больших проблем с принятием решения».

Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате <...> Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина четко должна понимать, что <…> в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО, — сказал Гаврилов.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. По мнению Гаврилова, к этому времени все страны НАТО придут к порядку членства Украины.

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина не вступит в НАТО в период военного конфликта с Россией. Он подчеркнул, что не будет втягивать ни одну страну из Альянса в боевые действия. При этом политик заявил, что Украине все равно нужны гарантии безопасности от стран Запада.

До этого глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, на предстоящем саммите в Вильнюсе Украина не получит приглашения в НАТО.

По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО говорят о неспособности Киева решать проблемы за столом переговоров. Пресс-секретарь президента РФ считает, что потенциальное расширение Альянса является раздражителем на долгие годы, и это прекрасно понимают во многих странах Европы.