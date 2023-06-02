«Это невозможно»: Зеленский признал, что Украина не вступит в НАТО Зеленский признал, что Украина не вступит в НАТО во время боевых действий

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина не вступит в НАТО в период военного конфликта с Россией. Во время совместной пресс-конференции с главой Эстонии Аланом Карисом в Киеве он подчеркнул, что не будет втягивать ни одну страну из Альянса в боевые действия, передает «РБК Украина».

Вступление в НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины. Мы не ищем замену НАТО. Но мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну. Поэтому мы понимаем, что мы не будем членами НАТО, пока идет эта война. Не потому что не хотим, а потому что это невозможно, — сказал Зеленский.

При этом он заявил, что Украине все равно нужны гарантии безопасности от стран Запада. По словам украинского лидера, под ними подразумеваются санкции, финансовые гарантии, оружие и другое. Зеленский считает, что это должно быть четко прописано в документах и подкреплено конкретными действиями.

Как заявил ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, на предстоящем саммите в Вильнюсе Украина не получит приглашения в НАТО.

По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО говорят о неспособности Киева решать проблемы за столом переговоров. Он считает, что потенциальное расширение Альянса является раздражителем на долгие годы. Во многих странах Европы это прекрасно понимают, добавил пресс-секретарь президента РФ.