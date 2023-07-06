Чей кокаин? Что говорят о наркотиках в Белом доме Байден, Трамп, Медведев Как политики и крупные американские СМИ комментируют загадочную находку

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Хантер Байден и Джо Байден

Секретная служба США продолжает расследование обстоятельств, как пакетик с кокаином оказался в Белом доме. Известно, что сын президента США Хантер Байден был в Белом доме незадолго до того, как там нашли наркотики. Кому принадлежал кокаин, по версии политиков и ведущих СМИ, — в материале NEWS.ru.

Дональд Трамп: «Кокаин принадлежит семье Байденов»

Экс-президент США Дональд Трамп написал, что белое вещество могло предназначаться для Байдена и его сына Хантера. Бывший глава государства убежден, что американские СМИ скоро начнут утверждать, что найденное вещество — всего лишь аспирин, а инцидент «будет забыт».

«Неужели кто-то и правда верит, что обнаруженный в западном крыле Белого дома кокаин <...> предназначается для использования кем-либо, кроме Хантера и Джо Байденов? Где записи службы безопасности Белого дома <...>, которые быстро покажут, откуда взялся кокаин в Белом доме? Они уже знают ответ, но он им, вероятно, не нравится», — заявил Трамп.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Дональд Трамп

Рон Десантис: Байден «проваливается по всем фронтам»

Губернатор Флориды и кандидат в президенты США Рон Десантис заявил, что Байден и его администрация терпят провалы во многих сферах. Также политик рассказал, какие находки он делал в своем особняке губернатора.

«Во Флориде у нас с женой есть дети 6, 5 и 3 лет, которые бегают по особняку губернатора, так что мы с похожим не сталкивались. Иногда нам, конечно, приходится убирать грязь с ковра или стирать следы маркеров с обоев, но на этом приключения обычно заканчиваются», — сказал он.

Майк Пенс: «Нужно докопаться до сути»

Бывший вице-президент Майк Пенс заявил, что граждане США должны получить ответы.

«Нужно докопаться до сути. Это очень серьезное дело. Найдены запрещенные вещества. Я слышал, что это было в библиотеке, было ли это и в других местах в Белом доме, <...> американский народ заслуживает ответов», — считает политик.

Что говорят в конгрессе

Член палаты представителей, республиканец Даррелл Исса в интервью телеканалу Fox прямо увязал появление кокаина в Белом доме с сыном американского президента Хантером Байденом.

«В Белом доме по-прежнему есть кто-то с историей наркомании. Это не маленькая проблема, что мы находим кокаин после того, как Хантер Байден побывал в Белом доме. И люди закатывают глаза и говорят: „Знаешь, у нас такого никогда не было“. Что изменилось?», — заявил политик.

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Pres Хантер Байден

Его коллега Марджори Тейлор Грин заявила, что сотрудникам Белого дома, а также сыну Байдена нужно пройти тест на наркотики.

«Не волнуйтесь. Мы, республиканцы, спросим Секретную службу о кокаине <...> Я также хотела бы знать, могут ли сотрудники и администратор Белого дома, а также Хантер Байден пройти тест на наркотики. И какой список лекарств или наркотиков принимает Джо?» — написала конгрессвумен в социальной сети.

Politico: «Преступника вряд ли найдут»

Источник газеты Politico, который знаком с ходом расследования, утверждает, что владельца кокаина могут никогда не найти.

«Хотя в Белом доме есть системы видеонаблюдения, пока вы не начнете размахивать пакетиком с наркотиками, камеры ничего не засекут. Зона, где нашли порошок, вроде оживленной улицы — там постоянно ходят люди», — говорит эксперт.

Телеканал Fox News: «Это не смешно»

Ведущая американского канала Fox News Шерил Кейсон в эфире призвала не делать из кокаина в Белом доме шутку и не приписывать его сыну Байдена Хантеру, пока нет доказательств.

«Это очень тревожно. Кокаин — серьезный наркотик... В отношении Хантера Байдена сделали много дешевых уколов. Он выздоравливающий наркоман. Никто не хочет, чтобы он регрессировал или снова впал в зависимость. И я думаю, что комментарии были лишены вкуса», — сказала ведущая.

Фото: Julia Nikhinson - Pool via CNP/Consolidated News Photo/Global Look Pres Хантер Байден и Джо Байден

The National Interest: «Байдены не первые»

Американское консервативное издание The National Review напоминает, что в Белом доме и раньше употребляли запрещенные вещества. Так, звезда хип-хопа Снуп Догг и кантри-исполнитель Уилли Нельсон утверждали, что курили марихуану прямо в Белом доме. При этом журналисты считают, что найденный кокаин принадлежит сыну Байдена.

«Когда вы пишете в мемуарах, что какое-то время „курили крэк каждые 15 минут“, а потом в доме вашего отца находят кокаин, на вас будут подозрительно смотреть. А когда дом вашего отца становится Белым домом, а обнаружение кокаина приводит к эвакуации здания, это перестает быть личным делом», — иронизируют в издании.

Белый дом призывает дождаться итогов расследования

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на пресс-конференции в среду, 5 июля, заявила, что Секретная служба США продолжает выяснять, как порошок попал в здание.

«Это входит в компетенцию Секретной службы. В настоящее время они расследуют, что произошло в выходные <...> Как вы знаете, президента, первой леди и их семьи не было здесь в эти выходные <...> Через Западное крыло и место, где нашли порошок, обычно проходит много гостей. Больше мне нечем поделиться», — сообщила Жан-Пьер.

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джо Байден

Джо Байден улыбается и разводит руками

Президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции со шведским премьер-министром Улафом Кристерссоном не стал отвечать на вопросы журналистов о порошке.

Американский президент улыбнулся, развел руками и молча смотрел в сторону представителей СМИ.

Медведев: «Успокоительное киевскому детишке»

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также отреагировал на новость о кокаине в Белом доме с иронией.

«Кокаин был найден в Белом доме. Видать, вместо F-16 киевскому детишке приготовили успокоительное», — написал политик.

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