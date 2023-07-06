Секретная служба США продолжает расследование обстоятельств, как пакетик с кокаином оказался в Белом доме. Известно, что сын президента США Хантер Байден был в Белом доме незадолго до того, как там нашли наркотики. Кому принадлежал кокаин, по версии политиков и ведущих СМИ, — в материале NEWS.ru.
Дональд Трамп: «Кокаин принадлежит семье Байденов»
Экс-президент США Дональд Трамп написал, что белое вещество могло предназначаться для Байдена и его сына Хантера. Бывший глава государства убежден, что американские СМИ скоро начнут утверждать, что найденное вещество — всего лишь аспирин, а инцидент «будет забыт».
«Неужели кто-то и правда верит, что обнаруженный в западном крыле Белого дома кокаин <...> предназначается для использования кем-либо, кроме Хантера и Джо Байденов? Где записи службы безопасности Белого дома <...>, которые быстро покажут, откуда взялся кокаин в Белом доме? Они уже знают ответ, но он им, вероятно, не нравится», — заявил Трамп.
Рон Десантис: Байден «проваливается по всем фронтам»
Губернатор Флориды и кандидат в президенты США Рон Десантис заявил, что Байден и его администрация терпят провалы во многих сферах. Также политик рассказал, какие находки он делал в своем особняке губернатора.
«Во Флориде у нас с женой есть дети 6, 5 и 3 лет, которые бегают по особняку губернатора, так что мы с похожим не сталкивались. Иногда нам, конечно, приходится убирать грязь с ковра или стирать следы маркеров с обоев, но на этом приключения обычно заканчиваются», — сказал он.
Майк Пенс: «Нужно докопаться до сути»
Бывший вице-президент Майк Пенс заявил, что граждане США должны получить ответы.
«Нужно докопаться до сути. Это очень серьезное дело. Найдены запрещенные вещества. Я слышал, что это было в библиотеке, было ли это и в других местах в Белом доме, <...> американский народ заслуживает ответов», — считает политик.
Что говорят в конгрессе
Член палаты представителей, республиканец Даррелл Исса в интервью телеканалу Fox прямо увязал появление кокаина в Белом доме с сыном американского президента Хантером Байденом.
«В Белом доме по-прежнему есть кто-то с историей наркомании. Это не маленькая проблема, что мы находим кокаин после того, как Хантер Байден побывал в Белом доме. И люди закатывают глаза и говорят: „Знаешь, у нас такого никогда не было“. Что изменилось?», — заявил политик.
Его коллега Марджори Тейлор Грин заявила, что сотрудникам Белого дома, а также сыну Байдена нужно пройти тест на наркотики.
«Не волнуйтесь. Мы, республиканцы, спросим Секретную службу о кокаине <...> Я также хотела бы знать, могут ли сотрудники и администратор Белого дома, а также Хантер Байден пройти тест на наркотики. И какой список лекарств или наркотиков принимает Джо?» — написала конгрессвумен в социальной сети.
Politico: «Преступника вряд ли найдут»
Источник газеты Politico, который знаком с ходом расследования, утверждает, что владельца кокаина могут никогда не найти.
«Хотя в Белом доме есть системы видеонаблюдения, пока вы не начнете размахивать пакетиком с наркотиками, камеры ничего не засекут. Зона, где нашли порошок, вроде оживленной улицы — там постоянно ходят люди», — говорит эксперт.
Телеканал Fox News: «Это не смешно»
Ведущая американского канала Fox News Шерил Кейсон в эфире призвала не делать из кокаина в Белом доме шутку и не приписывать его сыну Байдена Хантеру, пока нет доказательств.
«Это очень тревожно. Кокаин — серьезный наркотик... В отношении Хантера Байдена сделали много дешевых уколов. Он выздоравливающий наркоман. Никто не хочет, чтобы он регрессировал или снова впал в зависимость. И я думаю, что комментарии были лишены вкуса», — сказала ведущая.
The National Interest: «Байдены не первые»
Американское консервативное издание The National Review напоминает, что в Белом доме и раньше употребляли запрещенные вещества. Так, звезда хип-хопа Снуп Догг и кантри-исполнитель Уилли Нельсон утверждали, что курили марихуану прямо в Белом доме. При этом журналисты считают, что найденный кокаин принадлежит сыну Байдена.
«Когда вы пишете в мемуарах, что какое-то время „курили крэк каждые 15 минут“, а потом в доме вашего отца находят кокаин, на вас будут подозрительно смотреть. А когда дом вашего отца становится Белым домом, а обнаружение кокаина приводит к эвакуации здания, это перестает быть личным делом», — иронизируют в издании.
Белый дом призывает дождаться итогов расследования
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на пресс-конференции в среду, 5 июля, заявила, что Секретная служба США продолжает выяснять, как порошок попал в здание.
«Это входит в компетенцию Секретной службы. В настоящее время они расследуют, что произошло в выходные <...> Как вы знаете, президента, первой леди и их семьи не было здесь в эти выходные <...> Через Западное крыло и место, где нашли порошок, обычно проходит много гостей. Больше мне нечем поделиться», — сообщила Жан-Пьер.
Джо Байден улыбается и разводит руками
Президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции со шведским премьер-министром Улафом Кристерссоном не стал отвечать на вопросы журналистов о порошке.
Американский президент улыбнулся, развел руками и молча смотрел в сторону представителей СМИ.
Медведев: «Успокоительное киевскому детишке»
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также отреагировал на новость о кокаине в Белом доме с иронией.
«Кокаин был найден в Белом доме. Видать, вместо F-16 киевскому детишке приготовили успокоительное», — написал политик.
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