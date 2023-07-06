Трамп предположил, кому мог принадлежать найденный в Белом доме кокаин Трамп предположил, что кокаин в Белом доме мог быть лишь для Байдена или его сына Хантера

Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наркотик, который был обнаружен в Белом доме, предназначался исключительно для нынешнего президента Джо Байдена или его сына Хантера, заявил Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Он также высказал мнение, что американские СМИ, которые экс-президент назвал «медиа фейковых новостей», скоро начнут утверждать, что найденное вещество — не кокаин, а аспирин, и скоро этот инцидент «будет забыт».

Неужели кто-то и правда верит, что обнаруженный в западном крыле Белого дома кокаин, очень близко к Овальному кабинету, предназначается для использования кем-либо кроме Хантера и Джо Байдена. Где записи службы безопасности Белого дома… которые быстро покажут, откуда взялся кокаин в Белом доме? Они уже знают ответ, но он им, вероятно, не нравится, — заявил Трамп.

Ранее белый порошок обнаружили на территории резиденции президента США. До проведения экспертизы предполагалось, что им был кокаин. По сообщению представителя Секретной службы Энтони Гульельм, отдел пожарной охраны округа Колумбия определил, что вещество не представляет угрозы. По его словам, обнаружение вызвало повышенную тревогу безопасности. Гульельми отметил, что президента США Джо Байдена в тот момент не было в резиденции.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.