На территории резиденции лидера США нашли белый порошок

Фото: Uwe Kazmaier/Global Look Press

Резиденция президента США

Белый порошок обнаружили на территории резиденции президента США, пишет The Washington Post. По предварительным данным, это кокаин. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.

По данным правоохранительных органов, секретная служба США расследует подозрительное вещество, которое вызвало кратковременную эвакуацию, когда оно было обнаружено в воскресенье вечером в Белом доме, — говорится в сообщении.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми сказал, что отдел пожарной охраны округа Колумбия определил, что вещество не представляет угрозы. По его словам, обнаружение вызвало повышенную тревогу безопасности. Гульельми отметил, что президента США Джо Байдена в тот момент не было в резиденции.

Ранее стало известно, что Австралия первой в мире начнет использовать психоактивные вещества в качестве препаратов для лечения посттравматического расстройства (ПТСР) и не поддающейся терапии депрессии. Такие лекарственные средства смогут назначать психиатры, прошедшие специальную стажировку в Королевском колледже психиатров Австралии и Новой Зеландии.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.