Байден улыбнулся в ответ на вопрос о наркотиках в Белом доме

Американский президент Джо Байден на встрече со шведским премьер-министром Улафом Кристерссоном не стал отвечать на вопрос о найденных следах кокаина в Белом доме. Американский лидер в ответ улыбнулся и развел руками. Видео опубликовал телеканал C-Span.

Ранее представитель Секретной службы Энтони Гульельм сообщил, что, по данным отдела пожарной охраны округа Колумбия, обнаруженное вещество не представляет угрозы. По его словам, Байдена не было в резиденции в момент обнаружения белого порошка.

По данным телеканала NBC News, экспертиза подтвердила, что наркотик, обнаруженный в Белом доме, оказался кокаином. Вещество нашли в общем помещении западного крыла, через которое проходят посетители и сотрудники. Там они обычно оставляют личные вещи перед проходом в офисные кабинеты.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заметил, что вместо самолетов F-16 власти США передадут киевскому детишке успокоительное.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.