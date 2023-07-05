Найденный в Белом доме порошок оказался наркотиком NBC News: экспертиза подтвердила, что в Белом доме обнаружили кокаин

Экспертиза, проведенная в Белом доме, подтвердила, что наркотик, который обнаружили там, оказался кокаином, сообщает американский телеканал NBC News. Вещество нашли в общем помещении западного крыла, через которое проходят посетители и сотрудники. Там они обычно оставляют личные вещи перед проходом в свои офисные кабинеты.

Осведомленный о ходе расследования источник сообщил, что лабораторный тест подтвердил, что в найденном в воскресенье в общих зонах Белого дома небольшом свертке был кокаин, — говорится в сообщении телеканала.

При этом Секретная служба США заявила, что проведет расследование того, как наркотическое вещество попало в западное крыло Белого дома. В частности, ведомство проверит камеры видеонаблюдения и проверит журналы учета входа в здание.

Ранее белый порошок обнаружили на территории резиденции президента США. До проведения экспертизы предполагалось, что им был кокаин. По сообщению представителя Секретной службы Энтони Гульельм, отдел пожарной охраны округа Колумбия определил, что вещество не представляет угрозы. По его словам, обнаружение вызвало повышенную тревогу безопасности. Гульельми отметил, что президента США Джо Байдена в тот момент не было в резиденции.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.