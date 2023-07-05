«Передадут в Киев как успокоительное»: Медведев о кокаине в Белом доме Медведев: вместо самолетов F-16 США передадут Зеленскому кокаин в качестве успокоительного

Фото: Manfred Vollmer/Global Look Press

Вместо самолетов F-16 власти США передадут президенту Украины Владимиру Зеленскому кокаин в качестве успокоительного, иронично заметил в Twitter зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на новость о том, что в Белом доме недавно обнаружили следы запрещенного вещества.

Кокаин был найден в Белом доме. Видать, вместо F-16 киевскому детишке приготовили успокоительное, — написал он.

По данным телеканал NBC News, экспертиза, проведенная в Белом доме, подтвердила, что наркотик, который обнаружили там, оказался кокаином. Вещество нашли в общем помещении западного крыла, через которое проходят посетители и сотрудники. Там они обычно оставляют личные вещи перед проходом в свои офисные кабинеты.

При этом Секретная служба США заявила, что проведет расследование того, как наркотическое вещество попало в западное крыло Белого дома. В частности, ведомство проверит камеры видеонаблюдения и проверит журналы учета входа в здание.

Ранее белый порошок обнаружили на территории резиденции президента США. До проведения экспертизы предполагалось, что им был кокаин. По сообщению представителя Секретной службы Энтони Гульельм, отдел пожарной охраны округа Колумбия определил, что вещество не представляет угрозы. По его словам, обнаружение вызвало повышенную тревогу безопасности. Гульельми отметил, что президента США Джо Байдена в тот момент не было в резиденции.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.