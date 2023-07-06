Администрацию Байдена призвали сдать тест на наркотики Конгрессвумен Грин призвала сотрудников Белого дома пройти тест на наркотики

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Всем сотрудникам администрации президента США Джо Байдена необходимо пройти тест на наркотики, сообщила в Twitter член палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин. Также по ее мнению, тест должен сдать сын президента Хантер Байден.

Я хотела бы знать, могут ли сотрудники и администрация Белого дома, а также Хантер Байден пройти тест на наркотики, — написала она.

Ранее белый порошок обнаружили на территории резиденции президента США. До проведения экспертизы предполагалось, что им был кокаин. По сообщению представителя Секретной службы Энтони Гульельми, отдел пожарной охраны округа Колумбия определил, что вещество не представляет угрозы. По его словам, обнаружение вызвало повышенную тревогу безопасности. Гульельми отметил, что президента США Джо Байдена в тот момент не было в резиденции.

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что обнаруженные наркотики предназначались исключительно для Байдена или его сына. Он также высказал мнение, что американские СМИ, которые экс-президент назвал «медиа фейковых новостей», скоро начнут утверждать, что найденное вещество — не кокаин, а аспирин, и скоро этот инцидент «будет забыт».

Газета New York Post отмечала, что сын президента США Хантер Байден был в Белом доме незадолго до того, как там нашли белый порошок. Издание напомнило, что Байден-младший ранее признавался в наркозависимости.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.