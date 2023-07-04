Сын Байдена был в Белом доме незадолго до обнаружения там белого порошка NYP: Хантер Байден был в Белом доме незадолго до обнаружения на его территории белого порошка

Фото: Consolidated News Photos/CNP/AdMedia/Global Look Press

Хантер Байден

Сын президента США Хантер Байден был в Белом доме незадолго до того, как там нашли белый порошок, предположительно, кокаин, пишет New York Post. Издание отмечает, что Байден-младший ранее признавался в наркозависимости.

Хантер Байден, который ранее открыто говорил о своей зависимости от кокаина, присутствовал в Белом доме в пятницу перед тем, как отправиться в Кэмп-Дэвид с отцом на праздничные дни, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что белый порошок был обнаружен на территории Белого дома. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми заявил, что вещество не представляет угрозы. Он также отметил, что президента США Джо Байдена в момент обнаружения порошка не было в резиденции.

По информации Минюста США, Хантер Байден ранее признал вину по двум эпизодам неуплаты налогов. Сделка с ведомством предусматривает испытательный срок без лишения свободы. Окончательное решение по делу сына Байдена будут выносить в суде штата Делавэр.

В конце прошлого года республиканцы заявили о намерении провести расследование зарубежных деловых сделок, в которых активно участвовал Байден вместе с сыном Хантером. Белый дом в ответ обвинил представителей Республиканской партии в распространении «давно развенчанных теорий заговора».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.