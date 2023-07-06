Во Львове гремели взрывы, ВСУ активны у Орехова: новости СВО на утро 6 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во Львове на западе Украины прогремели взрывы. До этого в украинских СМИ сообщали, что во Львовской и Тернопольской областях работает ПВО. Глава местной облгосадминистрации Максим Козицкий позже сообщил, что во Львовской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Он также заявил, что пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Российская авиация провела ракетно-бомбовые атаки на живую силу и военную технику ВСУ в районе Клещеевки. Кроме того, экипаж вертолета Ми-35 Воздушно-космических сил РФ с использованием противотанковой управляемой ракеты уничтожил украинский бронетранспортер.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВСУ начали артподготовку у Орехова перед наступлением на Запорожском фронте. На канале отметили, что украинская армия ведет активную перегруппировку штурмовых групп на всей линии соприкосновения. В некоторых местах, по сведениям военкоров, были замечены несколько пикапов и бронемашин, подвозившие пехоту. В Минобороны данную информацию не комментировали.

Бойцы спецназа ВС РФ группировки «Запад» уничтожили самоходную ракетную установку «Гиацинт-С» ВСУ на Купянском направлении с помощью барражирующего снаряда «Ланцет». Кроме того, экипажи вертолетов Ми-28 и К-52 совместно со штурмовиками Су-25 группировки нанесли восемь ударов по сосредоточению живой силы и по технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны украинской армии.

Фото: МО РФ

Число пострадавших при обстреле ВСУ Макеевки возросло до 68 человек, сообщили в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) вопросов в ДНР. По данным центра, ранения получили трое детей: девочки 2020 и 2009 годов рождения и мальчик 2016 года рождения.

Российский оператор FPV-дрона потопил в Днепре быстроходный катер ВСУ, сообщило Минобороны РФ. На видео показали обнаружение украинского судна российским дроном-разведчиком. На других кадрах видно наведение FPV-беспилотников по группе украинской пехоты, которая укрывалась под мостом.

ВСУ нанесли ракетный удар по городу Волноваха в ДНР, сообщил мэр города Константин Зинченко. По его словам, повреждения получило здание местной администрации. Погибших и пострадавших нет. Он добавил, что удар, предположительно, нанесли британскими ракетами Storm Shadow.

Первый этап украинского контрнаступления не показал практически никакого результата, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он пояснил, что в рамках первого этапа Киев задействовал смешанные подразделения, в рядах которых числилось много мобилизованных украинцев. Кроме того, он призвал не ожидать серьезных прорывов со стороны ВСУ.

Опубликованные Financial Times оценки британского адмирала Энтони Радакина потерь российской бронетехники в ходе спецоперации, равно как и утраты ВС РФ «половины своей боеспособности», являются обескураживающим враньем, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве указали, что перехваленные крылатые ракеты британского производства Storm Shadow все чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры, приводя к жертвам среди мирного населения.

Все это происходит на фоне заявлений министра обороны Британии Бена Уоллеса о пустеющих складах с оружием и поставленных Украине западных бронемашинах, которые неожиданно сгорают на поле боя при встрече с «потерявшей боеспособность» российской армией.

Некоторые батальоны территориальной обороны в Белгородской области будут оснащены оружием, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямой трансляции. По его словам, в первую очередь речь идет о батальонах, находящихся в приграничных районах.

Русские хакеры из «Солнцепека» сорвали всеобщую мобилизацию на Украине. В результате атаки была фактически уничтожена целая сетка данных госслужбы статистики, с помощью которой набирали призывников, резервных копий всего критически важного в базе данных не было сделано.

Опубликованы кадры уничтожения российскими военными радиолокационной станции ВСУ вблизи населенного пункта Высокое на Xерсонском направлении. Техника была ликвидирована в результате совместных действий операторов дронов ZALA 205-й ОМСБр и Балтийского флота.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко решил покинуть ВСУ из-за инвалидности, о чем он заявил у себя в соцсетях. Луценко руководил взводом ударных беспилотных авиакомплексов. После ухода из ВСУ он планирует заниматься волонтерством.

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