Российские «глушилки» обезоружили HIMARS ВСУ: новости СВО на вечер 5 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что российские средства РЭБ могут глушить сигнал GPS, который используется при наведении снарядов и ракет РСЗО HIMARS. Глава ведомства также заявил, что комплексы радиоэлектронной борьбы, стоящие на вооружении у ВС России, могут подавлять как ударные, так и разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ.

Минобороны РФ 5 июля опубликовало сводку о ходе специальной военной операции на Украине. За сутки на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли до 760 военных. Уничтожены четыре украинских танка, бронетранспортер, три боевые машины пехоты, пять боевых бронемашин, три самоходные артиллерийские установки Krab, три гаубицы «Акация», гаубица «Гвоздика», четыре гаубицы Д-30, две Д-20, три гаубицы «Мста-Б», три артиллерийские системы М777, радиолокационная станция AN/TPQ-50, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель» и пункт управления БПЛА. Средства ПВО также перехватили шесть снарядов HIMARS и сбили шесть украинских дронов.

Замначальника факультета Генштаба Военной академии Белоруссии Андрей Богодель рассказал, что авиация НАТО почти ежедневно отрабатывает пуски крылатых ракет по Москве и Санкт-Петербургу. По словам полковника, стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США почти каждый месяц выполняют элементы, связанные с условным нанесением ракетных ударов по России.

Спустя почти две недели после обстрела Чонгарского моста, расположенного между Херсонской областью и Крымом, в Генштабе ВСУ признали, что по нему был нанесен удар крылатыми ракетами Storm Shadow. Замначальника Главного оперативного управления ГШ ВСУ Алексей Громов заявил, что повреждения мостов свидетельствуют об эффективности таких ракет класса «воздух-земля».

Фото: Министерство обороны США Ракета Storm Shadow

Российские войска отразили контратаку ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском. Остатки противника уничтожали ударами авиации и огнем артиллерии, контроль над населенным пунктом не потерян, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в командовании Южной группировки войск. Перед этим военкор Александр Сладков писал в своем Telegram-канале, что Клещеевку «оставили», хотя подчеркивал, что информация пока не проверена, и он будет даже рад, если она не подтвердится. Сладков отметил, что из населенного пункта могли уйти, по его данным, из-за нехватки снарядов. Вскоре эту информацию фактически опроверг военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, написавший в своем Telegram-канале, что Клещеевка остается под контролем ВС РФ. При этом важность представляет не столько населенный пункт, сколько его высоты, подчеркнул Коц.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал видео с места уничтожения украинского Су-25, сбитого в районе Орехово в Запорожской области. По данным канала, это уже четвертый самолет воздушных сил Украины, который был сбит российскими военными за последние четыре дня.

ВСУ держат в резерве пять-шесть бригад общей численностью около 18 тысяч человек, которые еще не были задействованы в контрнаступлении, считает военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт не исключил, что Киев бросит эти силы в «последний бой», чтобы добиться хоть каких-то результатов к новым переговорам с Западом, которые пройдут на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Политолог Александр Перенджиев усомнился в том, что ВСУ могут атаковать Запорожскую АЭС. Перенджиев подчеркнул, что ВС РФ принимают все необходимые меры для защиты станции. Для этого развернуты средства ПВО и ПРО, безопасность также обеспечивают сотрудники Росгвардии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Угроза украинских диверсий на Запорожской АЭС действительно велика, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, обстановка в районе ЗАЭС напряженная, а провокации со стороны Киева могут привести к катастрофическим последствиям.

Замкомандира отряда спецназа СБУ «Альфа» Черновицкой области Глеб Лакуста был ликвидирован в зоне СВО, написал в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. При каких обстоятельствах погиб подполковник, корреспондент не уточнил. По словам Поддубного, в 2014 году Лакуста ушел из «Беркута» и начал участвовать в так называемой АТО в Донбассе.

Поддубный также опубликовал видео уничтожения экипажами разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» бронетехники ВСУ в зоне спецоперации ВС РФ на Украине. Репортер уточнил, что удар по противнику нанесли на Южно-Донецком направлении.

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