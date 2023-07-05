Военкор Сладков заявил об уходе ВС РФ из Клещеевки под Артемовском

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил в своем Telegram-канале, что группировка российских войск оставила Клещеевку. По его информации, ВС РФ могли отойти с одного из флангов Артемовска из-за нехватки боеприпасов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Мы оставили Клещеевку. <...> Надо проверять, опровергнут — буду рад. <...> Ни слова дурного не могу сказать про наших ребят, которые отошли. По моим данным? это опять снарядная диета. Рад буду ошибаться. Без силы сильным не будешь. Слабые не побеждают, — написал Сладков.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц при этом сообщил в Telegram-канале, что Клещеевка по-прежнему остается под контролем России. По словам Коца, важен не столько сам

населенный пункт, сколько высоты, которые «ни при каких условиях» нельзя отдавать противнику.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в Клещеевке идут тяжелые бои, ВС РФ продолжают контролировать населенный пункт. По данным «РВ», ВСУ пытаются прорваться в Артемовск с ряда направлений, чтобы «взять город в клещи». Клещеевка и Берховка представляют собой стратегические высоты над городом, которые хотят занять украинские войска.