Стало известно, какими ракетами Киев ударил по Чонгарскому мосту В Генштабе ВСУ подтвердили удар по Чонгарскому мосту ракетами Storm Shadow

Фото: mbda-systems.com

Ракета Storm Shadow

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил в интервью изданию «Укринформ», что удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow. По его мнению, повреждение переправы усложнило снабжение российских войск боеприпасами и другими материально-техническими средствами.

Отдельного внимания заслуживают крылатые ракеты Storm Shadow класса «воздух-земля», с помощью которых мы имеем возможность уничтожать критически важные военные объекты, <...> Свидетельством эффективности крылатых ракет данного класса является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара, — сказал он.

В ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту и по другим путепроводам. Жертв и пострадавших не было зафиксировано.

Дорога через Чонгар считается кратчайшим путем из Крыма в Мелитополь и далее к южному фронту, где сейчас идут боевые действия. Как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, автомобильное сообщение с Крымом не прервалось — было организовано временное движение по резервному маршруту.

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко ранее сообщил ТАСС, что Чонгарский мост открыли после ремонта. Он поблагодарил строителей за быструю работу и выразил признательность Министерству строительства «за огромную поддержку и организацию ремонта».

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков позднее сообщил, что российские военные уничтожили склад ВСУ с ракетами Storm Shadow в Хмельницкой области. Удар был нанесен в ответ на атаку ВСУ по Чонгарскому мосту.