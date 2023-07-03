Мост между Крымом и Херсонской областью восстановили после удара ВСУ

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Чонгарский мост, которые соединяет Крым и Херсонскую область, открыли после ремонта, сообщил ТАСС председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram. Он поблагодарил строителей за быструю работу и выразил признательность Министерству строительства «за огромную поддержку и организацию ремонта».

Транспортное сообщение Херсонской области с Крымом через Чонгар, нарушенное после варварского удара нацистов по автодорожному мосту 22 июня, полностью восстановлено. Самый короткий и удобный транспортный коридор, где проходит недавно отремонтированный участок федеральной трассы, работает в прежнем режиме, — сказал Алексеенко.

В ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, связывающему Крым с Херсонской областью, и другим путепроводам. Предположительно, украинские военные били по объектам ракетами Storm Shadow. Жертв и пострадавших нет.

Дорога через Чонгар считается кратчайшим путем из Крыма в Мелитополь и далее к южному фронту, где сейчас идут боевые действия. Как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, автомобильное сообщение с Крымом не было прервано — организовано временное движение по резервному маршруту. Он обещал, что поврежденный мост будет отремонтирован в самом скором времени.