ВС России уничтожили склад с ракетами Storm Shadow в Хмельницкой области

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили склад ВСУ с ракетами Storm Shadow в Хмельницкой области, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Удар был нанесен в ответ на атаку ВСУ по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с Херсонской областью.

Кроме того, 23 июня в ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожен склад с крылатыми ракетами Storm Shadow, — сказал Конашенков.

Кроме того, украинские солдаты предприняли попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях, но были остановлены и потеряли свыше 500 бойцов.

Ранее российские артиллеристы подорвали склад военных боеприпасов украинских войск вблизи населенного пункта Щербиновка в ДНР. Также ВС РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab в районе Ивановки и радиолокационную станцию AN/TPQ недалеко от Миньковки.