Киев ударил ракетами по мостам в Крым: как ВСУ атакуют РФ 22 июня ВСУ нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма

Фото: SALDO_VGA/t.me

Приграничные регионы за минувшие сутки подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетных ударах по мостам на границе с Крымом. Утром 22 июня жители Мелитополя услышали несколько взрывов. Кроме того, сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе украинских диверсантов, покушавшихся на должностных лиц и готовивших подрыв железной дороги. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно про удар по мостам в Крыму

Утром 22 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил о ракетных ударах ВСУ по мостам на границе с Крымом. Он опубликовал фотографии, на которых видны повреждения дорожного полотна вблизи полуострова Чонгар. По словам Сальдо, в результате ракетного удара никто не пострадал. Врио главы Херсонской области добавил, что, по предварительной информации, ВСУ использовали британские ракеты Storm Shadow.

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«Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени», — написал Сальдо.

Он отметил, что автомобильное сообщение между Херсонской областью и Крымом не было прервано. Власти организовали временное движение автотранспорта по резервному маршруту, мостовые переходы между Крымом и Херсонской областью восстановят за несколько дней, помогут строители из других регионов РФ.

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале отметил, что после ракетного удара ВСУ работа сухопутного коридора через новые регионы не нарушена.

«Крым с Херсонской областью соединяют три пункта прoпуска: два в районе Армянска и один в райoне Джанкоя. Сбой в работе одного из них не мoжет кардинально нарушить транспортную логистику сухoпутного транспортного коридора. Пока идет oбследование конструкций Чонгарского моста, прoсим выбирать для поездок в Запорoжскую и Херсонскую области маршрут через гoрод Армянск», — пояснил Крючков.

На месте удара ВСУ по мосту в Херсонской области работают следователи.

Когда ВСУ обещали ударить ракетами по Крыму

20 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что руководство ВСУ планирует нанести удары по территории РФ, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Он подчеркнул, что применение этих средств вне зоны СВО будет означать «полноценное втягивание США и Британии в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине».

Фото: МО РФ Сергей Шойгу

«По нашим данным, руководство Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow», — сказал Шойгу.

21 июня посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что в случае нанесения удара ВСУ по Крыму последуют «ответные меры». Он добавил, что Украина должна принять во внимание последствия и возможные ответные действия со стороны РФ.

«Министр обороны России Сергей Шойгу не сказал, какие у него планы, если Украина собирается применить поставляемые Британией ракеты высокой дальности Storm Shadow по Крыму. Это часть России, так что все возможно», — предупредил Келин.

В Мелитополе прогремели взрывы. Задержаны диверсанты с бомбами

Председатель движения «Мы вместе с Роcсией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале написал, что в Мелитополе прозвучали взрывы. По его словам, сработала система ПВО.

«В Мелитополе громко! В городе прозвучала серия взрывов. По предварительным данным — успешно отработала ПВО», — написал Рогов.

Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе предполагаемых украинских диверсантов. Силовики подозревают их в покушениях на российских чиновников и подготовке подрыва железной дороги. По версии спецслужбы, диверсионная группа СБУ была создана для совершения терактов в Запорожской области. В ФСБ утверждают, что задержанные в Мелитополе были причастны к покушениям на руководителей госструктур региона, в ходе которых один человек погиб.

Фото: shutterstock.com

По данным ФСБ, задержанные с помощью самодельного взрывного устройства планировали подорвать железнодорожные пути в момент следования состава с военной техникой и грузами для ВС РФ. Их задержали во время изъятия из схрона взрывчатки перед закладкой на железнодорожных путях.

Один из задержанных признался в совершении взрывов в Запорожской области. Он сообщил, что сотрудники СБУ завербовали его в 2022 году. Мужчина сознался, что предпринял еще одну попытку диверсии, но она «не была совершена по не зависящим от него причинам». Возбуждены уголовные дела о теракте и содействии террористической деятельности, задержанные находятся в СИЗО.

В Новой Москве мужчина поймал рукой дрон

Telegram-канал Shot сообщил, что мужчина по фамилии Гроза поймал беспилотник с камерой, который летал возле его участка в Новой Москве. По информации канала, 49-летний житель Московского три дня наблюдал за подозрительным коптером над своим участком. Когда дрон находился на низкой высоте, он поймал его голыми руками. «Шпионом» оказался черный квадрокоптер с камерой. Полиция забрала дрон для изучения.

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