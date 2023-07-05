В зоне спецоперации убит офицер элитного спецназа СБУ Поддубный: в зоне СВО убит замкомандира элитного спецназа СБУ «Альфа» Глеб Лакуста

Фото: Министерство обороны РФ

В зоне спецоперации на Украине ликвидирован замкомандира отряда спецназа СБУ «Альфа» Черновицкой области подполковник Глеб Лакуста, сообщил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. Обстоятельства смерти украинского офицера не приводятся.

В зоне СВО ликвидирован замкомандира отряда спецназа СБУ «Альфа» Черновицкой области подполковник Глеб Лакуста, — написал военкор.

Лакуста является бывшим сотрудником «Беркута», в 2014 перешел на сторону карательного «киевского режима» и стал участником так называемой «АТО», уточняет Поддубный.

В апреле в зоне СВО погиб экс-депутат Верховной рады Украины Олег Барна. Он был убит в боях на Южном направлении. Эту информацию подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он известен тем, что схватил в 2015 году экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка за интимные места и попытался унести с трибуны.

20 мая подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в результате действий российских сил в зоне СВО был убит командир одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ Николай Головатюк. Он утверждает, что бойцы батальона постоянно стреляли по мирным жителям республики.