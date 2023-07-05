Стало известно об отработке пусков авиации НАТО по Москве Белорусский полковник Богодель: авиация НАТО отрабатывает пуски крылатых ракет по Москве

Фото: ac.nato.int

Авиация Североатлантического альянса практически каждый месяц отрабатывает пуски крылатых ракет по Москве и Санкт-Петербургу из воздушного пространства Восточной Европы в рамках учений, сообщил замначальника факультета Генштаба Военной академии Белоруссии Андрей Богодель. По его словам, сейчас НАТО начинает серьезно рассматривать возможность вооруженного конфликта с государствами, прежде всего восточного вектора, в том числе с Россией и Белоруссией.

Буквально нет такого месяца, чтобы те же самые бомбардировщики стратегические B-52 не выходили и не изображали элементы, связанные с пуском крылатых ракет в сторону того же Санкт-Петербурга, Москвы или еще чего-то, — заявил Богодель в интервью YouTube-каналу «Беларусь сегодня».

При этом он считает, что в данный момент прямой угрозы начала войны нет, но подобные приготовления проводятся.

Богодель также назвал действия НАТО около границ попыткой запугивания Союзного государства. Полковник уточнил, что в ответ на деятельность Альянса, в том числе учебно-боевую, Белоруссия принимает адекватные меры, которые направлены на сдерживание вероятной агрессии.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что страны Альянса передали Украине вооружения на €65 млрд. По его словам, в настоящий момент ведется подготовка программы многолетних военных поставок.