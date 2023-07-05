«РВ»: у Орехова сбит летевший к линии фронта украинский Су-25

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что летевший к линии фронта украинский самолет Су-25 сбит в районе села Орехово в Запорожской области. По данным канала, это четвертый боевой самолет украинских военнослужащих, который был уничтожен за четыре дня. Канал опубликовал кадры загоревшегося штурмовика с расстояния нескольких километров.

Военкоры утверждают, что 2 июля были уничтожены Су-25 и Су-27, 3 июля — Су-25 и 4 июля — еще одна «сушка».

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины начали третью волну контрнаступления в преддверии саммита НАТО, который состоится 11–12 июля. Он уточнил, что за основу наступательных действий украинские военные выбрали Запорожское направление. По словам Кимаковского, действия ВСУ безуспешны — они не смогут прорвать даже первую линию обороны.

До этого лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что несмотря на масштабную военную поддержку Запада, ВСУ не могут прорвать даже «полосу обеспечения» обороны российских сил. Он отметил, что 58 стран помогают Киеву вооружением, бронетехникой и обмундированием.