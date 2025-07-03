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03 июля 2025 в 18:28

В Польше раскрыли наихудший для страны сценарий по Украине

Косиняк-Камыш: Варшава опасается прихода к власти на Украине пророссийских сил

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Польша должна продолжать поддержку Киева для того, чтобы избежать прихода там к власти пророссийских сил, заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире национального радио. По его словам, смена настроений в украинском обществе с ориентации на Вашингтон в сторону оглядки на Москву — очень опасна для Варшавы.

Смена настроений в украинском обществе с ориентации на Варшаву и Вашингтон в сторону оглядки на Москву — сценарий гипотетический, но очень опасный [для Варшавы], победа пророссийского кандидата в президенты на Украине — это наихудший сценарий для Польши, — заявил он.

Ранее Косиняк-Камыш по возвращении из США впервые открыто назвал Россию врагом. Отвечая на вопросы журналистов в аэропорту Варшавы, он указал на якобы растущую агрессию со стороны Москвы.

В ответ на это заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Косиняк-Камыш, назвавший Россию врагом, забыл о ее роли во Второй мировой войне. По ее словам, Москва не проявляет никакой агрессии к Варшаве, несмотря на снос памятников времен Великой Отечественной войны.

Украина
Россия
Польша
Владислав Косиняк-Камыш
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