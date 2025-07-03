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03 июля 2025 в 18:44

Пять человек погибли из-за аномальной жары в одной из стран Азии

Пять человек погибли, более 600 обратились в больницы из-за жары в Южной Корее

Сеул, Южная Корея Сеул, Южная Корея Фото: IMAGO/Matrix Images/Kwak Kyung-k/Global Look Press

Пять человек погибли из-за экстремальной жары в Южной Корее, сообщило агентство Yonhap. При этом более 600 жителей страны обратились к врачам из-за теплового удара.

Отмечается, что средняя температура днем достигает 35 градусов. Волна жары накрыла страну еще в июне, с конца прошлого месяца в медучреждения ежедневно обращаются примерно 50 человек. Большинство пациентов — мужчины, в частности те, кто занимается физическим трудом.

Ранее министр экологического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что два человека скончались в стране на фоне сильной жары. По ее словам, более 300 человек обратились за помощью.

Министр добавила, что июнь 2025 года стал вторым самым жарким за всю историю метеонаблюдений во Франции. При этом она указала, что пик экстремальной погоды пройден, скоро ожидается снижение температуры воздуха.

До этого верхний уровень Эйфелевой башни временно закрыли для туристов из-за аномальной жары во Франции. При этом посетители могли вернуть деньги за билеты, купленные на посещение вершины башни.

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