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03 июля 2025 в 18:30

Любимое блюдо моделей: готовим сочный зеленый салат из огурцов и авокадо

Зеленый салат: простой рецепт из огурца и авокадо Зеленый салат: простой рецепт из огурца и авокадо Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете блюдо, которое сочетает в себе свежесть и питательность, этот салат — отличный выбор. Возьмите 2 упругих огурца, несколько горстей зелени (подойдет айсберг, романо или молодая рукола), половину спелого авокадо, 100 граммов бобов эдамамэ. Для заправки используйте оливковое масло холодного отжима, свежевыжатый сок лимона, морскую соль и черный перец. Огурцы нашинкуйте кружочками, авокадо — ломтиками, а зелень аккуратно порвите, чтобы не потерять ее нежную текстуру.

Соедините все компоненты в глубокой посуде, сбрызните цитрусовым соком и маслом, слегка приправьте. Для усиления вкуса добавьте обжаренные семена кунжута или мелко нарезанную зелень укропа.

Такой салат не только насытит организм витаминами, но и порадует низкой калорийностью. Готовится моментально — идеально для тех, кто ценит время. Подавайте сразу после приготовления, чтобы насладиться сочностью каждого ингредиента. Вкусно, просто, полезно!

Попробуйте также приготовить сытный салат из огурца с тунцом по нашему рецепту.

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салат
огурцы
правильное питание
Анна Иванова
А. Иванова
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