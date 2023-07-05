Военэксперт рассказал, сколько бойцов ВСУ берегут для «последнего боя» Военэксперт Суконкин: ВСУ берегут около 18 тысяч человек для «последнего боя» в районе контрнаступа

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Военный обозреватель Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru предположил, что Вооруженные силы Украины держат в резерве пять или шесть бригад (около 18 тысяч человек), еще не принимавших участие в контрнаступлении. Эксперт не исключил, что Киев готов бросить эти силы в «последний бой» накануне саммита НАТО в Вильнюсе для демонстрации успешных атак.

У ВСУ пять-шесть бригад не задействованы в наступлении. Около 18 тысяч человек, прошедших боевое слаживание специально для этой операции. Вероятно, эти силы Киев бросит в последний бой для хоть какого-то результата перед новыми переговорами с Западом на саммите НАТО в Вильнюсе. Есть потрепанные бригады, их пополняют. Мобилизация на Украине массовая, — рассказал Суконкин.

По его оценкам, ВСУ сосредоточили до 30 бригад в районе линии боевого соприкосновения, в том числе десантно-штурмовые, танковые и механизированные подразделения — всего около 80 тысяч человек.

Думаю, в районе контрнаступления ВСУ сосредоточили тысяч 80 бойцов или до 30 бригад. Их всех хватит минимум до 11 июля, когда начнется саммит НАТО в Вильнюсе. Что будет дальше — непонятно. В СМИ видим истерику по поводу ядерных провокаций, возможно, Киев такой провокацией попытаться прикрыться, стабилизировать ЛБС, особенно если им на саммите НАТО откажут в дальнейшей масштабной поддержке, — заключил Суконкин.

Ранее лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что, несмотря на масштабную военную поддержку Запада, ВСУ не могут прорвать даже полосу обеспечения обороны российских сил. Он отметил, что 58 стран помогают Киеву вооружением, бронетехникой и обмундированием.