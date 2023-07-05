Российские военные отразили контратаку ВСУ в районе Клещеевки

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России пресекли попытку контратаки ВСУ в серой зоне в направлении села Клещеевка в ДНР, сообщил РИА Новости источник в командовании Южной группировки войск. Он подчеркнул, что остатки украинских сил уничтожают авиация и артиллерия.

Сегодня пресечена попытка контратаки силами пятой ОДШБР ВСУ в серой зоне в направлении села Клещеевка Артемовского района ДНР. Силами авиации и артиллерии Южной группировки в настоящее время идет уничтожение остатков противника. Утраты подконтрольных позиций не допущено, — сказал источник.

Ранее Минобороны России сообщило, что российская армия за сутки отразила девять атак ВСУ на Донецком направлении. Кроме того, в районе Артемовска нанесено поражение трем пунктам скопления военной техники и живой силы ВСУ, уничтожены до 290 украинских военных. Всего за сутки украинская армия потеряла свыше 380 военнослужащих.

До этого военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал NEWS.ru, что на данный момент единственным результатом третьей волны украинского наступления являются потери со стороны ВСУ. Он считает, что украинская армия «топчется на месте» и не может прорвать оборонительные линии ВС РФ.