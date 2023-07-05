Военэксперт рассказал, когда закончится контрнаступление ВСУ Военэксперт Суконкин: контрнаступление ВСУ закончится, когда НАТО перестанет помогать Киеву

Фото: МО Украины

Контрнаступление ВСУ остановится, если на саммите НАТО Украине откажут в поддержке в том объеме, который был ранее, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. По его мнению, на данный момент единственным результатом третьей волны украинского наступления являются потери со стороны ВСУ.

Глава СНБО Данилов заявлял, что ВСУ пересмотрели тактику и начали просто изматывать ВС РФ вместо борьбы за территории. Но это глупо, ресурсы РФ и Украины сравнивать нельзя, какое там истощение? Очередные фантазии Киева. Им просто нечего сказать на фоне отсутствия успеха, это оправдание. Все это приведет только к новым потерям. Наступление может остановиться, если на саммите НАТО Киеву откажут в поддержке прежнего уровня, — сказал Суконкин.

Военэксперт уточнил, что, вероятно, ВСУ сделают акцент на действиях в направлении Энергодара, что предсказуемо. Однако эта сторона хорошо защищена, поэтому украинская армия вряд ли проведет успешную операцию, отметил он. По словам Суконкина, Киев ставит задачу любыми способами показать какой-то результат к саммиту НАТО в Вильнюсе, однако ВСУ «топчутся на месте» и не могут прорвать оборонительные линии ВС РФ.

Ранее лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что, несмотря на масштабную военную поддержку Запада, ВСУ не могут прорвать даже полосу обеспечения обороны российских сил. Он отметил, что 58 стран помогают Киеву вооружением, бронетехникой и обмундированием.