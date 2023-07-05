ВСУ ударили по Макеевке ракетами HIMARS: новости СВО на утро 5 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В результате удара ВСУ по Макеевке серьезные повреждения получили хирургическое отделение городской больницы № 2 и жилые дома в Червоногвардейском районе города. По словам мэра Владислава Ключарова, есть раненые. Позже стало известно, что погиб 62-летний мужчина. В момент атаки он находился у себя дома. Общее число пострадавших достигло 36, включая двоих детей. В Минобороны не комментировали эту информацию.

Активизация наступления ВСУ в зоне проведения специальной военной операции приведет к тому, что откроется путь для нового броска ВС РФ вглубь Украины. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил экс-сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. По мнению Клинцевича, «Зеленский понял: если он задействует те восемь-девять бригад из стратегического резерва, то останется вскоре вообще без них».

Также Клинцевич заявил, что несмотря на масштабную военную поддержку Запада, ВСУ не могут прорвать даже «полосу обеспечения» обороны российских сил. Он отметил, что 58 стран помогают Киеву вооружением, бронетехникой и обмундированием. По словам Клинцевича, украинские войска не способны достичь первого эшелона обороны ВС РФ и киевские генералы «начинают тянуть время».

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию государством — спонсором терроризма, а ЧВК «Вагнер» — террористической организацией, сообщила член делегации, народный депутат Евгения Кравчук. Она отметила, что в итоговой декларации также отмечается, что страны — члены ОБСЕ должны принять меры против аффилированных и правопреемственных структур ЧВК.

У украинских граждан будут массово изымать автомобили в пользу ВСУ, написал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. Он напомнил, что во время военного положения для ведения боевых действий на территории республики используют личный транспорт жителей страны, а также транспортную технику предприятий и организаций.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал утреннюю атаку дронов ВСУ на Новую Москву и Подмосковье фразой «так бывает». По его словам, случается так, что «что-то может прилететь».

Фото: МО Украины

Военное руководство Украины решило перебросить дополнительно военных и технику на границу с Белоруссией, сообщил командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев. По его словам, такие шаги связаны с последними событиями вокруг Запорожской АЭС.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил передавать российским военнослужащим в зону специальной военной операции технику, конфискованную у браконьеров и контрабандистов. Речь идет о быстроходных катерах, автомобилях и гусеничной технике. По словам экс-премьера, по разным, вполне формальным причинам изъятая техника не передается на нужды солдат.

В больнице Киева скончался участник Иностранного легиона Украины из Литвы Валерий Полковников. Об этом сообщил друг погибшего — летчик ВВС Литвы Рокас Полюкайтис. В МИД страны также подтвердили информацию о смерти военного, но подробностей не привели. По словам посла Литвы на Украине Вальдемараса Сарапинаса, Полковников не принимал участие в боевых действиях на Украине. Он добавил, что по просьбе родственников дальнейшая информация о гибели военнослужащего обнародована не будет.

Украинские военные ночью выпустили двенадцать снарядов калибра 155 мм по районам Куйбышевский и Петровский города Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) вопросов, касающихся военных преступлений со стороны Украины. Под обстрел попали поселки Нетайлово и Желанное Первое.

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