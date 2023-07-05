Появилось видео уничтожения «Аллигаторами» техники ВСУ в зоне спецоперации Военкор Поддубный показал видео удара Ка-52 по технике ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный опубликовал в своем Telegram-канале видео с кадрами уничтожения техники ВСУ экипажами российских разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в зоне СВО. По информации военкора, ВС РФ ударили по украинской боевой машине на Южно-Донецком направлении.

На видео Минобороны РФ показали кадры удара экипажей Ка-52 по украинской бронетехнике. Российские военные поразили цель прямым попаданием.

11 июня Минобороны РФ также публиковало видео уничтожения «Аллигаторами» бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Экипажи Ка-52 вскрыли выдвижение техники противника и нанесли удар управляемыми ракетами по трем боевым бронированным машинам противника.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее показал видео уничтожения российскими военными колонны военной техники НАТО и пехоты ВСУ на Ореховском направлении. По информации «РВ», вместе с техникой часть украинских военных были уничтожены, другие бежали.