Опубликовано видео уничтожения российскими военными РЛС ВСУ WarGonzo опубликовал кадры уничтожения российскими военными радиолокационной станции ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал WarGonzo опубликовал кадры уничтожения российскими военными радиолокационной станции (РЛС) ВСУ. Авторы канала утверждают, что ликвидация техники — это результат совместных действий 205-й бригады ОМСБр и Балтийского флота.

Точный и быстрый дрон в умелых руках оператора превращается в настоящую проблему не только для наступающей техники, но и для подразделений поддержки противника, — говорится в подписи к видео.

Уточняется, что РЛС уничтожили разведчики-операторы дронов-камикадзе «ZALA», которые ведут работу на Xерсонском направлении. Российские бойцы обнаружили позиции ВСУ вблизи населенного пункта Высокое.

Ранее военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный опубликовал видео с кадрами уничтожения техники ВСУ экипажами российских разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в зоне СВО. По информации журналиста, ВС РФ ударили по украинской боевой машине на Южно-Донецком направлении.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее показал видео уничтожения российскими военными колонны военной техники НАТО и пехоты ВСУ на Ореховском направлении. По информации «РВ», вместе с техникой часть украинских военных были уничтожены, другие бежали.