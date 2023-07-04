Опубликованы кадры разгрома военной техники НАТО в Запорожской области «Военкоры Русской Весны»: ВС России уничтожили западную технику ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области

Фото: Министерство обороны РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения российскими военными переданной Украине техники НАТО. Удары наносились по колоннам бронемашин, двигавшимся на Ореховском направлении. Вместе с техникой была уничтожена часть украинских военных, а выжившие сбежали с поля боя.

По данным канала, всего с начала контрнаступления ВСУ вблизи поселка Работино уничтожено около сотни единиц вражеской бронетехники.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил польской газете Rzeczpospolita, что Германия и Дания в ближайшее время передадут Украине новую партию танков Leopard. Министр добавил, что Берлин будет оказывать поддержку Киеву «до его победы в противостоянии с Москвой».

Минобороны России ранее показало, как работают расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» Западного военного округа. На видео запечатлено уничтожение в ходе спецоперации объектов и позиций ВСУ. Военное ведомство продемонстрировало работу РСЗО с процесса заряжания снарядов до момента оставления позиций военнослужащими после стрельбы.