Минобороны раскритиковало слова британского адмирала о российской армии Минобороны назвало обескураживающим враньем оценки британского адмирала о потерях российской техники

Опубликованные Financial Times оценки британского адмирала Энтони Радакина касательно потерь российской бронетехники в ходе спецоперации, равно как и утраты российскими вооруженными силами «половины своей боеспособности» является обескураживающим враньем, такой комментарий опубликовало Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве указали, что перехваленные крылатые ракеты британского производства Storm Shadow все чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры, вызывая жертвы среди мирного населения, и все это происходит на фоне заявлений министра обороны Британии Бена Уоллеса о пустеющих складах с оружием и поставленных Украине западных бронемашин, которые «неожиданно» сгорают на поле боя при встрече с «потерявшей боеспособность» российской армией.

Опубликованные FT оценки британского адмирала Радакина потерь российской бронетехники, да вкупе еще и с якобы утратой российскими вооруженными силами «половины своей боеспособности» обескураживают вселенским масштабом вранья, — говорится в публикации ведомства.

В минобороны подчеркнули, что логика заявлений британского адмирала состоит в том, чтобы получить деньги на закупку вооружения, способного заместить тот «хлам, отправляемый на Украину».