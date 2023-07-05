Число пострадавших при ударе ВСУ по Макеевке возросло до 68

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Число пострадавших при обстреле ВСУ Макеевки возросло до 68 человек, сообщили в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) вопросов в ДНР. По данным центра, ранения получили трое детей: девочки 2020 и 2009 годов рождения и мальчик 2016 года рождения.

Ранения различной степени тяжести получили 68 гражданских лиц, в том числе трое детей: девочки 2020 и 2009 года и мальчик 2016 года рождения, — говорится в сообщении.

В результате удара ВСУ по Макеевке в ночь на 5 июля серьезные повреждения получили хирургическое отделение городской больницы № 2 и жилые дома в Червоногвардейском районе города. По словам мэра Владислава Ключарова, есть раненые. Позже стало известно, что погиб 62-летний мужчина. В момент атаки он находился у себя дома. В Минобороны не комментировали эту информацию.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что вследствие интенсивного обстрела Макеевки, получили ранения не менее 25 человек. Среди них двое детей. Он также уточнил, что основная часть атаки ВСУ была направлена на Червоногвардейский район города и Городскую больницу № 2, в которой было повреждено хирургическое отделение.