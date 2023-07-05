При обстреле Макеевки украинскими войсками погиб мужчина Мэр Макеевки Ключаров: при обстреле города со стороны ВСУ погиб 62-летний мужчина

Фото: МО Украины

Мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил агентству РИА Новости о гибели 62-летнего мужчины в результате обстрела города со стороны ВСУ. По его словам, в момент атаки тот находился у себя дома.

Погиб мужчина 1961 года рождения. Находился дома, в своей квартире, когда был нанесен удар, — отметил мэр.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что вследствие интенсивного обстрела Макеевки, получили ранения не менее 25 человек. Среди них двое детей. Он также уточнил, что основная часть атаки ВСУ была направлена на Червоногвардейский район города и Городскую больницу № 2, в которой было повреждено хирургическое отделение.

Ранее советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа рассказал, что поступили сведения о подготовке властей Украины к атаке на Запорожскую АЭС. По его словам, ВСУ собираются нанести удар по станции с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе в ночь на 5 июля.

Минобороны РФ 3 июля сообщало об уничтожении группы украинских диверсантов в районе населенного пункта Марфополь в Запорожской области. По данным ведомства, за предыдущие сутки на Запорожском направлении ВСУ потеряли около 190 военных и 19 единиц техники, в том числе два танка.