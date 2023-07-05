При ударе ВСУ по Макеевке пострадали не менее 25 человек Пушилин: при ударе ВСУ по Макеевке пострадали не менее 25 человек, среди них двое детей

Фото: МО Украины

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале написал, что в результате атаки Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на Макеевку пострадали минимум 25 человек. По его словам, среди них двое маленьких детей. В Минобороны пока не комментировали эту информацию.

Поздним вечером противник нанес ожесточённые удары по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки... На данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка 2 года 9 месяцев и мальчик 7 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, — отметил Пушилин

Глава ДНР добавил, что были повреждены несколько жилых зданий, а также больница, школа и детский сад.

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ по Макеевке серьезные повреждения получили хирургическое отделение городской больницы № 2 и жилые дома в Червоногвардейском районе города.

Ранее советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа рассказал, что поступили сведения о подготовке властей Украины к атаке на Запорожскую АЭС. По его словам, ВСУ собираются нанести удар по станции с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе в ночь на 5 июля.