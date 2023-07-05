ВСУ ударили по больнице в Макеевке Мэр Макеевки Ключаров: ВСУ нанесли удар по городской больнице и жилым домам

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В результате удара ВСУ по Макеевке серьезные повреждения получили хирургическое отделение городской больницы № 2 и жилые дома в Червоногвардейском районе города, передает РИА Новости со ссылкой на мэра Владислава Ключарова. По его словам, есть раненые. В Минобороны пока не комментировали эту информацию.

Повреждения колоссальные, в Червоногвардейском районе много поврежденных и выбитых окон. Точно оценить ущерб пока очень сложно из-за темноты, во многих районах повреждено городское освещение. Также пострадало хирургическое отделение, вторая городская больница Макеевки. Есть раненые. Работают экстренные службы города, — заявил мэр.

Ранее советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа рассказал, что поступили сведения о подготовке властей Украины к атаке на Запорожскую АЭС. По его словам, ВСУ собираются нанести удар по станции с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе в ночь на 5 июля.

3 июля ВСУ обстреляли поликлинику в селе Новомихайловское Черниговского района Запорожской области. По данным ТАСС, в результате атаки была повреждена кровля медучреждения, жертв и пострадавших не было.

Минобороны РФ 3 июля сообщило об уничтожении группы украинских диверсантов в районе населенного пункта Марфополь в Запорожской области. По данным ведомства, за предыдущие сутки на Запорожском направлении ВСУ потеряли около 190 военных и 19 единиц техники, в том числе два танка.