Русские хакеры сорвали всеобщую мобилизацию на Украине Mash: русские хакеры из «Солнцепека» сорвали всеобщую мобилизацию на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Русские хакеры из «Солнцепека» сорвали всеобщую мобилизацию на Украине, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, в результате атаки была фактически уничтожена целая сетка данных госслужбы статистики, с помощью которой набирали призывников, резервных копий всего критически важного в базе данных не было сделано.

Министерство обороны Украины собирало в этой базе всю информацию по населению в регионах. Затем эти сведения передавались властям и военкоматам. Теперь же система практически уничтожена: серверы не работают, с компьютеров сотрудников всё удалено, а процессы, благодаря которым служба взаимодействовала с ВСУ, поломаны.

Также хакеры обнаружили списки техники, поставленной Норвегией, Литвой и Польшей.

Ранее сообщалось, что мобилизация на Украине приобрела непрерывный характер. Власти забирают мужчин большей частью в маленьких городах и районных центрах. По словам экс-депутата Верховной рады Спирилона Килинкарова, добровольцев, готовых идти на фронт по идейным соображениям, почти не осталось, а у оставшихся желание сражаться отбивают слухи о высоких потерях, понесенных в ходе контрнаступления, и общая большая усталость, накопленная в обществе от неопределенности.