Украина может потерять армию: как ВСУ пополняют ряды, сколько еще резервов Призыв в украинскую армию увеличивается из-за высоких потерь, понесенных в ходе контрнаступления

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Начатое 4 июня контрнаступление Украины приостановлено и на линии фронта установилось «определенное затишье», сообщил в среду президент Владимир Путин, добавив: «Связано это с тем, что противник несет серьезные потери и в личном составе, и в технике».

Как пояснил российский лидер, противник комбинирует новые подразделения из тех частей, что понесли потери. «Но, конечно, опасается таких же масштабных потерь в будущем, потому что это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и утрате боеспособности армии в целом. И есть над чем подумать. Но на сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить», — сказал Путин в эфире «России 24». Как Киев пополняет ряды ВСУ — в материале NEWS.ru.

Какие потери у ВСУ

Высокий уровень людских потерь ВСУ в ходе неудачного контрнаступления заметили и военные специалисты в США. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в комментарии для YouTube-канала Judging Freedom заявил, что колоссальные потери ВСУ связаны, прежде всего, с нехваткой поддержки с воздуха.

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Рядовые участники контрнаступления, с которыми поговорили журналисты германского журнала Spiegel, рассказывают о хаосе во время последних сражений. В частности, об украинских подразделениях, которые случайно стреляли друг в друга, а также о том, что «русские захватили» два танка в качестве трофеев.

«Боевые действия дорого обходятся украинцам. Несмотря на введенный Киевом информационный запрет, это быстро выясняется. Задыхающихся, окровавленных солдат везут в госпиталь в нескольких километрах за линией фронта. Врачи сообщают о значительном увеличении числа раненых за последние несколько дней. Украинский разведчик, обследовавший весь Южный фронт, говорит о больших потерях в живой силе и технике», — пишет Spiegel.

Фото: МО РФ Уничтоженный БМП ВСУ

Какие способы мобилизации применяют на Украине

Мобилизация на Украине приобрела непрерывный характер. Власти забирают мужчин большей частью в маленьких городах и районных центрах, отметил в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады, политолог Спиридон Килинкаров.

«Мы видим, как за людьми охотятся и в Одессе. Доходит до того, что военкомы применяют оружие, стреляют в воздух, у патрулей происходят постоянные стычки с молодыми людьми, которых они хватают на улицах. Процесс для них идет очень тяжело», — добавил экс-депутат.

По его словам, добровольцев, готовых идти на фронт по идейным соображениям, почти не осталось, а у оставшихся желание сражаться отбивают слухи о высоких потерях, понесенных в ходе контрнаступления, и общая большая усталость, накопленная в обществе от неопределенности. «Люди надеялись, что начнутся какие-то переговорные процессы, и чем-то СВО завершится. Но они видят, что ситуация только усугубляется. Поэтому желание идти на фронт падает, но людей никто ни о чем не спрашивает», — сказал экс-депутат.

Килинкаров напомнил, что граждане Украины в возрасте с 18 до 59 лет не имеют права выезжать за пределы страны, они должны ставить в известность военкомат о месте своего жительства — и правила по этому поводу только ужесточаются. Миллионам украинцев удалось покинуть родину, избежав мобилизации. По данным Украинского института будущего, с начала прошлого года страну безвозвратно покинули 8,6 млн человек, и далеко не все — женщины и дети.

При этом, как сообщал в конце лета прошлого года министр обороны Алекей Резников, на Украине в армию и силовые структуры мобилизован уже примерно миллион человек. Но теперь и таких людских ресурсов, похоже, не хватает.

В феврале на Украине произошел случай, потрясший всю страну. Жителю Тернополя Богдану Покитко вручили повестку на остановке общественного транспорта. 33-летнего новобранца не обучили военному делу и 12 февраля отправили на передовую в пригород Донецка. Спустя четыре дня он погиб.

«Родной брат Богдана сейчас тоже воюет. Мать мужчин осталась одна без надлежащей помощи. В комментариях к некрологу от мэра многие выразили мнение, что именно из-за таких историй стало меньше желающих отправляться в ряды ВСУ — поскольку на передовую призывников бросают с „нулем подготовки“», — отмечало издание «Страна».

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Килинкаров полагает, что Киев продолжит мобилизацию, ужесточая методы. «Мобилизационный ресурс — это единственный актив, которым может торговать Зеленский. Больше у него ничего нет: ни денег, ни оружия. У него есть только люди, которых он может отправить на фронт», — отмечает политолог.

Украинские СМИ также рассказали, что во Львовской области повестку принесли мужчине без рук, с воинского учета инвалида сняли только после резонанса в соцсетях. Telegram-канал «Политика страны» сообщил, что еще в прошлом году мужчины призывного возраста массово поступали в вузы, от чего количество абитуриентов выросло в несколько раз. Учеба дает пусть и временную, но все же бронь от военкомата. В этом году молодые люди также проявили ажиотажный интерес к вступительной кампании в колледжах.

Мужчинам запретили ложиться в больницу

Некоторые регионы приступили по сути к тотальной мобилизации. На днях она началась, например, в Ивано-Франковской области. Здесь все военнообязанные должны явиться в территориальный центр комплектования в 10-дневный срок.

По приказу военкома, гражданам здесь запрещено менять место жительства без специального разрешения. В регионе запрещены плановые госпитализации мужчин от 18 до 59 лет без согласования с военкоматом, а всех, кого остановят на блокпостах без документов, будут доставлять в полицию. Под мобилизацию попадают не только люди, но и весь транспорт предприятий и граждан.

Как признался глава местного адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец, сначала он подумал, что решение военкома — фейк. «На самом деле, это может быть эксперимент в сравнительно небольшом регионе, чтобы посмотреть на реакцию граждан, и если все будет спокойно, затем перенести подобную практику на другие области, а, возможно, и всю страну», — подозревает Кравец.

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

По мнению адвоката, приказ о «всеобщей мобилизации» на Ивано-Франковщине не выдерживает критики. «Военнообязанных там, по самым скромным подсчетам, порядка 80 тысяч. Если все они явятся в военкоматы в течение 10 дней, те попросту не успеют принять такое количество людей, провести медосмотры и оформить документы. Мужчинам придется просто жить на улице эти 10 дней, выстаивая в очередях», — предположил юрист.

Мобилизация — главный способ пополнения рядов ВСУ. Но недавно появился еще один: возвращение военных из российского плена.

Киев хотел бы вернуть в строй бывших пленников

Украинские власти разделили военнопленных, которые находятся в плену у ВС РФ, на категории, чтобы в первую очередь возвращать боеспособных солдат. Предпочтение отдается солдатам и офицерам «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Затем идет черед пленных офицеров и солдат с дефицитными для ВСУ специальностями. Последними в списке числятся рядовые раненые украинцы, которые не смогут продолжать службу по состоянию здоровья.

Это хоть и крохотный, но тоже источник пополнения рядов ВСУ. К тому же Киев хочет продемонстрировать заботу о пленных соотечественниках, отметил в беседе с NEWS.ru бывший депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев.

«Украинские власти хотят показать, что им важен каждый человек. Пусть эти несколько десятков возвращенных солдат и не изменят потом ситуацию на фронте, но для Украины война в каком-то смысле — реалити-шоу. В зависимости от привлекательности того или иного шага растут рейтинги власти. По всей видимости, в Киеве чувствуют колебания общественного настроения и пытаются ими управлять», — сказал экс-депутат.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

Как еще пополняется личный состав ВСУ

Согласно данным Минобороны России, за Вооруженные силы Украины сражается более трех тысяч иностранных наемников. Впрочем, один из них — глава Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили — ранее утверждал, будто на стороне Киева действует 20 тысяч иностранных добровольцев. Подтверждений этим данным нет.

По данным украинских властей, в состав интернационального легиона записались добровольцы из многих стран: Польши, Нидерландов, Швеции, Дании, Великобритании, Латвии, Литвы и многих других. В посольстве Украины в Вашингтоне утверждали, что заявки в легион подали более трех тысяч американцев.

Сколько платят наемникам ВСУ

Взятый в плен в Мариуполе год назад британский солдат Эйден Аслин рассказал, что вступил в ВСУ в 2018 году и со временем его оклад был поднят до 12 тысяч гривен (по тогдашнему курсу около 24 тысяч рублей). В ходе очередного обмена пленными Аслин был освобожден и вскоре снова оказался на фронте.

По данным российских источников, сейчас иностранцам в ВСУ платят совершенно иные суммы. Так, военный эксперт, бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук в беседе с «МК» рассказывал, что за один день на поле боя наемники получают приблизительно $1 тысячу.

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