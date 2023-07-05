Российский FPV-дрон потопил украинский катер в Днепре

Российский оператор FPV-дрона потопил в Днепре быстроходный катер ВСУ, сообщило Минобороны РФ. Видео с кадрами уничтожения украинской моторной лодки и удара по диверсантам у Антоновского моста опубликовал телеканал «Звезда».

На видео показали обнаружение украинского судна российским дроном-разведчиком. На других кадрах показано наведение FPV-беспилотников по группе украинской пехоты, которая укрывалась под мостом. Также показан удар другого БПЛА точно в кормовую часть быстроходного маломерного катера с украинскими диверсантами, после удара лодка ВСУ задымилась, перевернулась и затонула в Днепре.