Бывший генпрокурор Украины покидает ряды ВСУ Бывший генпрокурор Украины Луценко покидает ряды ВСУ из-за инвалидности

Фото: Павел Паламарчук/РИА Новости

Юрий Луценко

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко решил покинуть ВСУ из-за инвалидности, говорится в публикации на его странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Он руководил взводом ударных беспилотных авиакомплексов. После ухода из ВСУ Луценко планирует заниматься волонтерством.

Честью было служить в такой армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима — военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с военного учета, — отметил экс-прокурор.

В марте 2023 года Луценко заявлял о получении персонального приказа покинуть Артемовск, где он служил оператором беспилотников. Перевод в другое место он расценил как мелкую политическую месть. Луценко, несмотря на недовольство, выполнил приказ. По его словам, исполнение этих распоряжений контролируется офисом президента Украины. Экс-генпрокурор также отметил, что «друзья Зеленского» не торопятся на передовую вместо него.

Ранее интернет-технолог Центра экспертного сопровождения политических процессов Рамиль Харисов сообщал, что Луценко создал фейковое видео о своем нахождении в зоне специальной военной операции, где он якобы принимает участие в боевых действиях. Комментируя ситуацию, политолог пояснил, что при близком рассмотрении становится понятно, что кровоподтеки нарисованы. Кроме того, Луценко забыл снять чистые солнцезащитные очки.