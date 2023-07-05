ВСУ нанесли удар по зданию администрации Волоновахи

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Последствия обстрела Волновахи

ВСУ нанесли ракетный удар по городу Волноваха в ДНР, сообщил РИА Новости мэр города Константин Зинченко. По его словам, повреждения получило здание местной администрации. Погибших и пострадавших нет. Он добавил, что удар, предположительно, нанесли британскими ракетами Storm Shadow.

Было два прилета. Один в левое крыло здания, другой около здания, — сказал он.

5 июля на юге Запорожской области в Бердянске прогремела серия взрывов. По предварительным данным, в населенном пункте сработала система противовоздушной обороны.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что ракета была сбита над морем российской системой ПВО. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Утром 30 июня несколько взрывов раздались в Бердянске. Сработала российская система ПВО. Тогда Рогов сообщил, что город обстреляли украинские военные ракетами Storm Shadow.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что участок Сватово — Кременная рассматривается украинским командованием как альтернатива Южному направлению. В этой связи, по его мнению, Вооруженные силы Украины усилили группировку войск в районе этих населенных пунктов.